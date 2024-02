Te braaf? Wout van Aert legt zijn karakter uit: "Ik probeer niet meer goed te doen voor iedereen"

ma 26 februari 2024 06:11

3e in de Omloop Het Nieuwsblad en winst in Kuurne-Brussel-Kuurne: zijn eerste klassieke voorgerechten heeft Wout van Aert met smaak opgepeuzeld. Na zijn overwinning en net voor zijn afreis naar Tenerife plantte Van Aert zich nog even neer voor Sportweekend.

Ook tijdens zijn eerste koersdagen in Spanje en Portugal werd Wout van Aert met een vergrootglas bestudeerd, maar in Vlaanderen komt de koers pas echt thuis. "Je voelt hier hoe iedereen zo hard naar deze koersen heeft uitgekeken", vertelde hij kort na Kuurne-Brussel-Kuurne aan Sammy Neyrinck. "Het was genieten op de hellingen." "Of ik tijd heb om te genieten? Je bent met de koers bezig, maar je absorbeert het wel. De start in Gent of de passage in Kortrijk: daar voel je de steun." In 't Kuipke kreeg Van Aert al een staande ovatie. "Ik zei het zaterdag nog dat dat eigenlijk niet handig is, zo 5 uur voor de finale begint." "Je krijgt al een adrenalinepiek zo vroeg voor de start. Dat kan alleen in Vlaanderen en daar mogen we trots op zijn."

Wout van Aert zaterdag in het Gentse Kuipke.

Waarom ik per se Kuurne-Brussel-Kuurne wilde rijden? Ik laat al veel koersen schieten en ik wilde dat ezeltje voor mijn zoontje. Wout van Aert

Na vorig seizoen had Van Aert laten verstaan dat hij zuiniger zou koersen. Daar was afgelopen weekend weinig van te merken. "Dat zat er zeker in Kuurne niet in. Je moet je smijten en mijn metgezellen wilden er ook voor gaan. Sparen zat er dus niet in." Waarom wilde Van Aert eigenlijk voor het eerst Kuurne-Brussel-Kuurne rijden? "Ik wilde heel graag dat ezeltje", bekent hij over de typische trofee. "Ik vind het een mooie prijs en Kuurne staat mooi op mijn erelijst. En ik laat al veel koersen schieten." "Voor wie het ezeltje is? Ik denk dat mijn jongste zoon nog te klein is om daar voor te strijden", lachte Van Aert.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Geen egoïst

Wout van Aert demonstreerde met zijn ploeg Visma-Lease a Bike. "We hebben een perfect rapport, maar in de Omloop was ik absoluut niet de beste man in koers." "Op de hellingen zat ik vaak op mijn limiet. Dit is nog niet mijn beste niveau en daar zal ik nu aan werken." "Het peloton wordt elk jaar sterker. Je moet elk jaar beter zijn dan het jaar voordien als je wil blijven meedoen voor de prijzen." "Maar ik voel dat ik momenteel veel verder sta tegenover vorig jaar op hetzelfde moment van het seizoen. Daar ben ik heel blij mee."

Ik voel dat ik momenteel veel verder sta tegenover vorig jaar op hetzelfde moment van het seizoen. Daar ben ik heel blij mee. Wout van Aert

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Er wordt af en toe geopperd dat Van Aert "te veel een gentleman" is. Is hij te braaf? is hij te weinig een egoïst? Van Aert: "Neen, dat is mijn karakter. Ik heb er al veel voor teruggekregen. Ik weet intussen ook dat het heel moeilijk is om goed te doen voor iedereen. Dat probeer ik ook niet meer." "In deze ploeg dromen 6 à 7 jongens van deze koersen. Ze hebben er de capaciteiten voor, maar ze beseffen dat de kansen groeien door het samen te doen." "Heel veel mensen willen dat misschien niet zien of zien het anders. Ik probeer hen niet te overtuigen. Ik ben superblij hoe wij de koersen naar onze hand kunnen zetten." Maar een handrem bezigt Van Aert niet. "Als je een rugnummer opspeldt, dan moet je het zo goed mogelijk doen. Dat was ook zo in het veld deze winter. Nu is winnen het doel. Ik ga er altijd voor."