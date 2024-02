De les van de Omloop en Kuurne? "Het is alsof het verschil met de tweede lijn nog groter geworden is"

De geschiedenis herhaalt zich. Net als in 2023 heeft Visma-Lease a Bike het openingsweekend helemaal gedomineerd. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer delen hun visie: "Of sommige ploegen hun huiswerk opnieuw moeten maken? Dat denk ik wel."

"Maar het is net alsof die kopmannen nog groter geworden zijn en alsof het verschil met de tweede lijn nog dat tikkeltje groter geworden is. Ik zie niet meteen tegenstand."

José : "We weten nog niet wat Mathieu van der Poel, Mads Pedersen en Tadej Pogacar zullen doen of waar ze staan."

Karl : "We krijgen vaak de vraag wie hen zal bedreigen. We kunnen weinig namen bedenken."

Karl : "Het openingsweekend leert ons hetzelfde als vorig jaar. Is Visma-Lease a Bike in deze fase van het seizoen onklopbaar?"

Karl: "Zijn er ploegen die hun huiswerk opnieuw moeten maken?"

José: "Dat idee heb ik wel. We dachten dat Lidl-Trek zijn voet naast die van Visma-Lease a Bike zou zetten in de Omloop, maar dat is niet gebeurd. Ja, Toms Skujins was goed, maar hij is in zijn eentje geen team."

Karl: "Jonathan Milan was wel mee in de waaiers en was vandaag ziek."

José: "Maar we hebben zaterdag en zondag geen ploeg gezien - zoals Soudal-Quick Step of Alpecin-Deceuninck - die er staat."

Karl: "Lidl-Trek en Alpecin-Deceuninck wachten op hun superkopman."

José: "Daar gaan we vanuit, ja."