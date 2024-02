BEKIJK: Toby Alderweireld glijdt uit en schampt penalty op de paal

Toby Alderweireld had Antwerp tegen KV Mechelen op voorsprong kunnen schieten vanaf de penaltypunt, maar net als in de Champions League liet de aanvoerder de wenkende kans liggen.

Het was een penalty met een grote strik erom en dus zullen ze het bij KV Mechelen karma vinden, maar bij Antwerp gingen ze maar somber de kleedkamer in na de gemiste penalty vlak voor de rust.



Toby Alderweireld nam zijn verantwoordelijkheid vanaf de strafschopstip, maar net als in de Champions League tegen Sjachtar Donetsk ging het mis.



Alderweireld gleed uit met zijn steunbeen, waardoor hij de bal maar half raakte. Desondanks zag doelman Coucke de bal nog op de paal afschampen.



Het is nog maar de eerste strafschop die Alderweireld in de Jupiler Pro League mist.