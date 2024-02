Europese dreun komt extra hard aan bij geplaagd Gent: "Zal weer flink wat oplapwerk volgen"

In de hoek waar de klappen vallen. KAA Gent heeft een somber 2024 niet kunnen opvrolijken met een Europese zege. Sterker nog: opnieuw verloor het onnodig een wedstrijd tegen een haalbare kaart. "We blijven foutjes maken en die betalen we cash", stelt coach Hein Vanhaezebrouck vast.

"Er hadden geen verliezers moeten zijn", vindt de T1 van KAA Gent . "Het doelpunt konden we vermijden. Op zo'n grasmat mag je geen fouten maken. Dat deden we wel en die betalen we cash."

De keuzeheer van Gent moet snel een oplossing vinden, want volgende week volgt de return al. Dan moeten de Buffalo's de 1-0 zien om te keren.

"Zonder Kums en De Sart (geelgeschorst, red.) wordt het weer puzzelen", merkt Vanhaezebrouck op. Hij vindt het jammer dat thuisfans om veiligheidsredenen niet welkom zijn in de KAA Gent Arena.

"Eigenlijk spelen we nog eens een match op verplaatsing, maar wel op een beter veld. Maar goed, we zijn nog niet uitgeschakeld."

"En als we volgende week doorstoten, maken we kans op een grote tegenstander die we mogen bekampen voor eigen publiek", pikt Matisse Samoise in met een positieve noot. "Laat dat een motivatiebron zijn."

Aan motivatie geen gebrek, al leefde de hoop wel op een positief resultaat vanavond om de slechte reeks te doorbreken. "Want dat is het ook. Dat moeten we niet verbloemen", zegt Vanhaezebrouck.

"We wilden vertrouwen tanken richting Eupen zondag, altijd een lastige wedstrijd. Nu zal er weer flink wat oplapwerk volgen."