Gebroken rib kost Thierry Langer de rest van het WK biatlon

Thierry Langer heeft slecht nieuws gekregen. De Belgische biatleet heeft een rib gebroken en moet passen voor de rest van het WK biatlon. Langer eindigde met die gebroken rib met het Belgische team nog als 8e in de gemengde estafette.

Thierry Langer moest zaterdag opgeven tijdens de sprint bij de mannen. Onze landgenoot had te veel last van zijn borststreek en kon niet meer voort. Na grondige onderzoeken in het ziekenhuis kwam aan het licht dat hij een rib gebroken heeft.

Door die blessure moet Langer passen voor de volgende wedstrijden op het WK biatlon in Nove Mesto, Tsjechië. Langer zou zeker nog in actie gekomen zijn op de individuele proef en met het mannenteam op de estafette.

De blessure is zeker een aderlating voor het Belgische mannenteam, hij wordt vervangen door Julien Petitjacques. Op de individuele proef over 20 kilometer wordt zijn startplaats ingenomen door Cesar Beauvais.

Donderdag had Langer een groot aandeel in de knappe achtste plaats van de Belgian Lynxes, het gemengde estafetteteam van België. Hij nam als tiende over van Florent Claude en gaf als 7e het stokje door aan Lotte Lie.