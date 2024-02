Tennisballen en fietssloten: fans leggen matchen stil uit protest tegen miljardendeal Duitse Voetballiga

Een pak Duitse voetbalsupporters zijn niet tevreden met de gang van zaken aan de top van het Duitse profvoetbal. Gisteren zorgde hevig protest ervoor dat Dortmund-Freiburg in 1e Bundesliga en Hamburg-Hannover in 2e Bundesliga tijdelijk gestaakt werd. De protesten zijn gericht tegen de miljardendeal die de Duitse Voetballiga probeert af te sluiten met een externe investeerder.

In Dortmund gooiden thuisfans in de eerste helft tennisballen én chocoladen munten op het veld. De partij lag bij een 1-0-stand een tiental minuten stil. Het protest doofde nadien uit, Dortmund won met 3-0.



In Hamburg werd de partij meerdere keren gestaakt. Bij de rust liepen fans vanuit een Hamburg-vak naar een doel om er stevige fietssloten aan vast te maken. Die werden door medewerkers van de club met een slijpschijf verwijderd.



Nadien haalden fans van Hannover spandoeken boven die protesteerden tegen CVC en Blackstone, twee mogelijke kopers in de investeringsdeal van de Liga. Op nog andere banners stond het hoofd van CEO Martin Kind van Hannover afgebeeld met een schietvizier. De ref stuurde de spelers daarop naar binnen.



Spelers van Hannover gingen met de mensen in de tribunes praten. Uiteindelijk ging de wedstrijd voort, Hannover won met 3-4 bijna 2 uur en 40 minuten na de aftrap.



