Union-coach Blessin opvallend kritisch voor ploeg ondanks winst: "Ik viel bijna in slaap"

Union heeft in een felbevochten derby de punten thuisgehouden tegen RWDM, al was trainer Alexander Blessin niet te spreken over de prestatie van zijn team. Blessin was opvallend negatief, terwijl verliezende coach Claudio Caçapa dan weer uitermate tevreden was over de prestatie van zijn team.

Het was een teleurgestelde Alexander Blessin die na de 3-2 overwinning van zijn team voor de microfoon verscheen.

Cynisch begon hij: "Wat een wedstrijd, ik viel bijna in slaap. Er was geen derby-gevoel, we hadden geluk in de eerste helft dat onze doelpunten op de goede momenten vielen en dat hun doelpunt wordt afgekeurd."

"Onze reactie na balverlies was verschrikkelijk, er was nooit druk op de bal. Het gedrag van mijn team was niet goed. Daar moeten we over spreken, het is moeilijk om het ritme te vinden na de winterbreak."

"De tegengoals zijn vervelend, er was geen communicatie in de verdediging. Maar ook de rest van het team moet meer druk zetten, het was veel te makkelijk. Ik kan accepteren dat we niet altijd op het hoogste niveau spelen, maar dit soort onderwerpen zijn belangrijk voor mij", aldus de Union-trainer.