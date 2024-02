Gouden spitsenduo loodst zakelijk Union voorbij RWDM in Brusselse derby

Union nam het in eigen huis op tegen RWDM voor een derde Brusselse derby in een week.

De bezoekers uit Molenbeek zitten in een moeilijke periode, al was dat niet zichtbaar op het veld. RWDM speelde fris en pakte uit met enkele technische hoogstandjes.



Alleen moesten de bezoekers dan wel scherper verdedigen. Amoura kon keer op keer ontsnappen op zijn linkerflank en uiteindelijk was het dan ook prijs.



Nilsson kreeg aan de tweede paal al even veel vrijheid als zijn spitsbroeder en moest de bal maar binnentikken.



RWDM was niet van slag en reageerde met een fraai doelpunt van Dwomoh. Jammer genoeg voor de middenvelder stond Camara in de opbouw net buitenspel, het dansje na het doelpunt was dus voor niets.



De bezoekers waren van slag en dan ging Sampaio nog in de fout bij Nilsson. Strafschop voor Union was het logische gevolg, een koud kunstje voor Puertas.



Zo ging Union na een eerste helft waarin ze onderlagen toch met 2-0 de kleedkamers in.