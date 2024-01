Van Bommel neemt Janssen niets kwalijk na penaltymisser: "Kwam door het slechte veld"

zo 28 januari 2024 18:56

Antwerp heeft voor het eerst in de geschiedenis verloren tegen Eupen. Topschutter Vincent Janssen had nochtans minstens een gelijkspel uit de brand kunnen slepen, maar miste een strafschop. "Dat was gewoon een technische fout", toonde coach Mark van Bommel begrip.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Een gemiste strafschop, een bal op de paal... Antwerp maakte zeker aanspraak op een punt tegen KAS Eupen, maar kon zijn achterstand niet meer ombuigen. "We waren niet goed begonnen en dan is het zaak om niet achter te komen", deed aanvoerder Toby Alderweireld het verhaal van de wedstrijd. "Op een stilstaande fase liep het mis en dan weet je dat het moeilijk wordt." "Het was niet eens een kans, het was een corner", vulde coach Mark van Bommel aan. Ondanks een betere tweede helft kon Antwerp Eupen niet kraken. "We gingen meer vechten, meer opportuun spelen", aldus Alderweireld. "Het is jammer dat de penalty er niet ingaat, want anders krijgen we een andere wedstrijd. Het was niet goed genoeg vandaag."

10 op 33 op verplaatsing? We weten dat dat beter moet. We zijn er niet blind voor. Toby Alderweireld

Vincent Janssen miste al voor de derde keer een strafschop dit seizoen. Een probleem? "Nee, helemaal niet", sprong zijn coach in de bres. "Drie dagen geleden scoorde hij nog een strafschop tegen OH Leuven."

"Het had gewoon te maken met het slechte veld. Het lag iets zachter, waardoor Vincent zijn voet dieper in het veld drukt en onder de bal komt. Dat is geen excuus, het is gewoon een technische fout."

Na "een heel teleurstellende namiddag", aldus Alderweireld, blijft de landskampioen achter met 10 op 33 op verplaatsing. "We weten dat dat beter moet. We zijn er niet blind voor."

"We proberen gewoon alles te winnen", besloot Van Bommel. "De statistieken tonen dat we niet veel punten pakken buitenshuis. Dat moeten we nu op Standard beter proberen te doen."