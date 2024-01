Milan en Bologna staken duel even en maken gezamenlijk statement tegen racisme

De Serie A-wedstrijd tussen AC Milan en Bologna is zaterdag even stopgezet om aandacht te vragen voor de strijd tegen racisme. Dat gebeurde na een onderling akkoord tussen de spelers van beide teams.

Milan en Bologna stopten met voetballen in de 16e minuut. Niet toevallig, want 16 is het rugnummer van Mike Maignan, de Franse doelman van AC Milan die vorig weekend racistisch bejegend werd tijdens een duel met Udinese.

De 22 spelers applaudisseerden, terwijl de toeschouwers in San Siro gevraagd werd om de zaklamp van hun gsm aan te zetten en het stadion om te vormen tot "een zee van licht tegen de duisternis van vooroordelen".

Ondertussen verscheen op het reuzenscherm "Darkness cannot drive out darkness, only light can do that", een citaat van Marthin Luther King.

Maignan kreeg afgelopen zaterdag tijdens de 1e helft tegen Udinese oerwoudgeluiden en racistische verwijten naar het hoofd geslingerd.

Moegetergd besliste de Franse international van het veld te stappen en hij werd daarin gevolgd door zijn teamgenoten.

Door het incident lag de wedstrijd een tiental minuten stil. Milan won uiteindelijk met 2-3. Udinese moet wegens het incident een match achter gesloten deuren afwerken, de club legde zelf 5 van zijn supporters een levenslang stadionverbod op.