Na burn-out ook fysieke tegenslag: Ysaline Bonaventure is 4 maanden uit na knieoperatie

Tegenslag voor Ysaline Bonaventure. De Belgische tennisster is vier maanden uit na een knieoperatie. Afgelopen zomer liet ze al weten dat ze de pauzeknop induwde door een burn-out. Na haar terugkeer is de operatie nu een fysieke domper voor Bonaventure. "Ik voelde me klaar om gensters te slaan", reageert ze op Instagram.