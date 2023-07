Ysaline Bonaventure hint op einde carrière: "Ik tennis niet echt graag, het is geen passie"

Na een snelle nederlaag tegen een onbekende Chinese zit Wimbledon er al op voor Ysaline Bonaventure. Onze landgenote, het nummer 91 van de wereld, stortte na afloop van de partij haar hart uit en hintte op een afscheid. "Het is waanzinnig dat ik bijna nummer 80 van de wereld was met zo weinig passie voor de sport."

Op zoek naar geluk

"Op dit moment is het heel moeilijk voor mij." Moedeloos stond Ysaline Bonaventure woensdag onze reporter te woord na haar nederlaag in de eerste ronde op Wimbledon. Ze ging in twee sets onderuit tegen de onbekende Chinese Bai Zhuoxuan, zo'n honderd plaatsen lager geklasseerd op de wereldranking.

"Ik vind weinig plezier in het tennis en in het dagelijkse leven. Gezondheid en geluk zijn het belangrijkste voor mij. Ik wil niet op deze manier verder gaan. Zo op de tennisbaan staan is niet fijn."

Ik dacht dat het halen van de top 100 mij gelukkiger zou maken, maar dat is niet het geval. Ysaline Bonaventure

Bonaventure kende nochtans een goed jaar, waarin ze voor het eerst doorbrak tot de top 100 van de wereld en zich voor de tweede maal wist te plaatsen voor de hoofdtabel in Londen. Toch maakt het haar niet gelukkig.

"Financieel loopt het dit jaar beter dan ooit, op dat gebied mag ik absoluut niet klagen. Maar ik dacht dat ik in die top 100 kon blijven. Ik heb misschien de druk wat onderschat die daarbij komt kijken, want iedereen wil in die top 100 staan."

"Ik dacht dat het halen van dat doel, die top 100, mij gelukkiger zou maken. De kans om de grote toernooien te mogen spelen ... Maar dat is niet het geval. En dat is moeilijk."

Geen passie

Een opwelling is het niet bij Bonaventure. Het is duidelijk dat de Belgische nummer drie bij de vrouwen al langer iets met zich meesleept. "In tegenstelling tot veel speelsters op de Tour heb ik het tennis niet altijd heel leuk gevonden. Het is geen passie."

"Ik had het voordeel dat ik er goed in was en dat het een manier was om geld te verdienen, maar ik vind het niet leuk. Alles wat erbij komt kijken, zoals het reizen, de mensen die je ontmoet ... Dat heb ik altijd heel leuk gevonden." "Ik heb me vaak afgevraagd of ik niet beter zou stoppen. Maar ik heb zoveel opgegeven voor deze sport, dat het een moeilijke beslissing is."

Ik ben nu op een punt gekomen dat ik misschien richting het eind van mijn carrière ga. Ik wil 's ochtends uit mijn bed kruipen met zin om te gaan werken. Ysaline Bonaventure