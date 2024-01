De grote liefdes van Toby Alderweireld door de ogen van zijn intimi: "Nu pas zie ik hem écht gelukkig"

Toby Alderweireld (34) is meer dan de nieuwe Gouden Schoen. Wist u bijvoorbeeld dat er achter de superprof ook een gevierd ondernemer schuilgaat? En hoe komt het eigenlijk dat de familieman zó zot is van de stad Antwerpen? Een blik op de grote liefdes van de ex-Rode Duivel met enkele intimi.

"Toby zit nog steeds om 7 uur 's ochtends aan zijn lichaam te werken in de gym. We lachen daar soms eens mee, maar het is geen toeval dat hij nog steeds zo'n kathedraal van een lijf heeft."

Drop de naam Toby Alderweireld bij ploegmaats en meteen valt het woord superprof. Terwijl andere vedetten op hun 34e al op pensioen zijn of in exotische oorden uitbollen, heeft de verdediger niks aan voetbalpassie ingeboet. Op het veld nog steeds een klasse apart. En ernaast iemand die het begrip aanvoerder als een ereplicht ziet.

"Als hij de kleedkamer binnenkomt, gaat iedereen voor hem zitten en wordt er geluisterd. Tegelijk staat Toby altijd klaar voor de vele jonge gasten in onze kern. Het is geweldig voor hen dat ze kunnen leren van iemand die het allerhoogste heeft meegemaakt."

Verhulst lacht: "Weet je trouwens wat zijn eerste woorden tegen mij waren? Davino, we gaan hier wat prijzen pakken, hé. Et voilà. We hebben alles gewonnen wat er te winnen valt."

Trainer Mark van Bommel pikt in: "Het is soms nochtans niet makkelijk om terug te keren naar de club van je hart - ik deed hetzelfde van Milan naar PSV. Maar hoe Toby het gedaan heeft... (blaast) Zijn impact op iedereen was enorm. Alle jongens rondom hem werden beter door de klasse en rust die hij uitstraalt."

Zelden stond een voltallige familie zó te glunderen op het gala van de Gouden Schoen als de clan-Alderweireld donderdagavond.



De ogen van vrouw Shani fonkelden, ouders Vic en Marina konden niet trotser zijn en ook broers Steve en Sven genoten met volle teugen van de feestnacht.



"Vergeet niet dat Toby op zijn 15e alleen naar Amsterdam vertrok", vertelt Sven, terwijl zijn 1 jaar oudere broer fier met zijn Gouden Schoen poseert.

"Dat is voor iedereen in ons gezin moeilijk geweest. Het is niet leuk om je broer, zoon en man af te moeten geven aan het voetbal. Dat we nu avonden als deze samen kunnen meemaken, is waanzin - een soort compensatie voor alles dat we gemist hebben."

Alderweireld zei daar zelf ooit over bij Humo: "Sinds mijn 15de heb ik geen enkel kerstfeest of Nieuwjaar met mijn familie kunnen vieren. Mijn familie zie ik zelden tot nooit. Mijn oudste broer heeft een tweeling van wie ik de peter ben: ik was er niet bij op de dag van hun geboorte, op geen enkele verjaardag. Ik mis élk speciaal moment. Dat begint te wegen."