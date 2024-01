Real Madrid deelt mentale tik uit aan Barcelona in finale Supercup, hattrick voor Vinicius

Real Madrid heeft Barcelona een koekje van eigen deeg geserveerd. Na de pijnlijke 1-3-nederlaag in de finale van de Spaanse Supercup vorig jaar waren de rollen deze keer omgedraaid: Real Madrid was in de Saudische hoofdstad Riyad heer en meester en won met 4-1. Vinicius scoorde 3 keer in een dik halfuur.

Real Madrid en Barcelona hadden in de halve finales van de Supercopa de España afgerekend met respectievelijk Atletico Madrid en Osasuna. Zo kregen de Arabieren net als vorig jaar een Clasico als gedroomde finale.



Maar net als vorig jaar was de spanning snel weg uit de match. Toen had Barcelona met een 2-0-stand bij de rust al nagenoeg gewonnen spel, nu was het Real Madrid dat een bonus had van 2 goals halverwege.

Nog voor de 10e minuut had Vinicius doelman Iñaki Peña gedwongen zich twee keer om te draaien.



De 2-1 van Robert Lewandowski was niet alleen knap, maar ook hoopvol voor Barcelona. Tot Araujo de kwaliteit van het truitje van Vinicius testte en de Braziliaan vanaf 11 meter mocht aanleggen voor zijn hattrick.



Barcelona probeerde er na de rust even nog iets van te maken, maar toen ook Rodrygo zijn naam op het scorebord zette, was de geest helemaal uit de fles. De score kon nog hoger oplopen, 20 minuten voor tijd pakte Araujo - die eerder al de penalty veroorzaakte - nog rood, waardoor hij vroeger dan gepland uit zijn lijden werd verlost.



Voor Real Madrid is het de 13e Spaanse supercup uit de geschiedenis, eentje minder nog dan Barcelona.