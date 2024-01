Pieter Devos springt met 17-jarige merrie naar winst in Wereldbeker in Bazel

Pieter Devos heeft zondag een topprestatie geleverd in Bazel. Onze landgenoot won de wereldbekerproef op de vijfsterrenjumping in Zwitserland.

Pieter Devos bracht zijn zeventienjarige merrie Mom's Toupie foutloos rond en was in de barrage ruim drie seconden sneller dan de Zwitserse Janika Sprunger, die met Orelie een Belgische merrie onder het zadel had.

Slechts twee van acht barrageruiters bleven foutloos. De Oostenrijker Max Kühner (Eic Cooley Jump the Q) werd met vier strafpunten derde. Devos sprong op de Olympische Spelen in Tokio met Claire Z naar brons in de teamcompetitie.

Gregory Wathelet (24e met Ace of Hearts) en Jordy Van Massenhove (19e met Danger Civil) konden geen wereldbekerpunten sprokkelen.

Voor 's werelds nummer een Henrik von Eckermann volstond een tiende plaats (met King Edward) om de Brit Ben Maher af te lossen als leider in de wereldbekerstand van de West-Europese liga. Na tien van veertien proeven heeft de 42-jarige Zweed drie punten voor op Maher, die er niet bij was in Bazel. Kühner is met 60 punten derde.

Devos klom met 54 punten naar de vijfde stek op. Wathelet is met 40 punten twaalfde en ook Nicola Philippaerts, met 28 punten achttiende, staat nog in de top twintig. De volgende wereldbekermanche wordt volgende week in het Duitse Leipzig gesprongen.