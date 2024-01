Lucas Henveaux scherpt zijn Belgisch record op 800 meter vrije slag aan

Een maand nadat hij het Belgisch record op de 800 meter vrij had verpulverd, heeft Lucas Henveaux zijn besttijd nog wat aangescherpt. In het Amerikaanse Knoxville klokte hij 7'55"64.

Lucas Henveaux verbaasde in december in Rotterdam met een knaltijd van 7'55"82 op de 800 meter vrije slag. Daarmee veegde hij het Belgisch record dat sinds 2009 op naam van Tom Vangeneugden stond (7'58"18), van de tabellen.

En dat het geen gelukstreffer was, bewees Henveaux nog eens in het Amerikaanse Knoxville. In de Pro Swim Series dook hij nog eens 18 honderdsten onder zijn besttijd: 7'55"64.

Henveaux bleef met zijn Belgisch record wel boven de gevraagde minima voor het WK in Doha (7'53"11) en de Olympische Spelen in Parijs (7'51"65).

Henveaux had in groot bad al de Belgische records op de 200 meter vrije slag (1'46"31) en 400 meter vrije slag (3'46"59) op zijn naam staan. Die tijden klokte hij op het BK, waarmee hij zich plaatste voor de Olympische Spelen in Parijs.