Bondscoach Sven Vanthourenhout zag Sanne Cant winnen door killersinstinct: "Een en al bewondering"

Ook in Meulebeke viel er niets aan Sanne Cant te doen op het BK veldrijden, al deed Laura Verdonschot wel een meer dan verwoede poging. Bondscoach Sven Vanthourenhout legt uit wat het verschil maakte tussen beide veldrijdsters.

Volgens Vanthourenhout maakte Verdonschot ook een tactisch foutje door Cant weer op kop te laten. "Die demarrage vlak voor de brug, dat was de sleutel tot het succes. Sanne wist dat ze daar op kop moest komen om de sprint als eerste aan te vatten. Daar zal Laura toch een nachtje slecht van slapen."

"Die val was een mentale tik voor Sanne, terwijl het een boost was voor Laura. Die laatste nam de cross ook in handen. Maar dan kwam dat killersinstinct boven."

"Het verschil tussen Sanne Cant en Laura Verdonschot vandaag? Het killersinstinct van Cant", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout na het BK bij Karl Vannieuwkerke.

Achteraf bevestigde Cant wat ze vlak voor het BK ook al liet vallen: dit was haar laatste BK en dus haar laatste Belgische titel.

"Sanne Cant is iemand die ongelooflijk veel voor het wielrennen in België en het veldrijden in het algemeen heeft betekend", blikt de bondscoach nu al kort even terug.

"Sanne is niet alleen 15 keer nationaal kampioen geworden, ze werd ook 3 keer wereldkampioen, waarbij de laatste keer tegen veel van de toppers van nu. Ik heb een en al bewondering voor haar. Uit naam van de federatie, dankjewel Sanne!"