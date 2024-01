Bondscoach De Ketele: "Het idee om de 2 nummers na elkaar te rijden? Dat kwam van Lotte Kopecky zelf"

Wat een 4e dag van het EK baanwielrennen voor België en bondscoach Kenny De Ketele. Fabio Van den Bossche zorgde voor brons in het omnium, Lotte Kopecky pakte een historische dubbel in de puntenkoers en de afvalling. "Het zag er allemaal makkelijk uit, maar het heeft toch iets meer gevergd."

Op 20 minuten tijd 2 keer goud behalen op een EK. Bondscoach Kenny De Ketele was getuige van een kunststukje van Lotte Kopecky .

Het liep allemaal perfect, ook omdat Lotte die laatste ronde in de puntenkoers al kon laten lopen.

"Lotte zelf heeft dan vooral naar verkoeling gezocht. Het liep allemaal perfect, ook omdat ze die laatste ronde in de puntenkoers al kon laten lopen."

De switch tussen de 2 onderdelen was alleszins opmerkelijk te noemen. "We hadden aan de mecaniciens gezegd om rustig de versnellingen van haar fiets aan te passen en niemand heeft daar moeilijk over gedaan."

"Ik wil graag de staf bedanken voor het goede plan dat we uitgedacht en uitgevoerd hebben. We hebben hier het grootste team ooit en nog nooit liep het zo vlot: chapeau!"

"Vertrouwen in Kopecky en De Clercq op de ploegkoers"

"We hebben al fantastische medailles gehaald op dit EK, die de voorbije kampioenschappen bevestigen."

"We proberen er zo weinig mogelijk gewoon aan te worden. Het is het resultaat van hard werken, dat we moeten blijven doen tot de Spelen."

Komen er op de slotdag nog een of meerdere medailles bij? “Ik denk het wel. Sowieso heb ik vertrouwen in Lotte en Katrijn (De Clercq, red.) in de ploegkoers."

"Uiteraard hebben we dan nog Robbe (Ghys, red.) die een beetje gebeten is en ik hoop dat hij morgen aan mij kan bewijzen dat hij evengoed op de ploegkoers had kunnen staan."