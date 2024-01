Strijdvaardige Fabio Jakobsen: "Of ik Jasper Philipsen nog kan verslaan? Zeker!"

Het wordt even wennen: Fabio Jakobsen koerst niet langer voor Quick Step, wel voor DSM. De 27-jarige Nederlander gaat er sprinten in de grote rondes. "Ik mik op ritzeges in de Giro en de Tour", vertelt hij op stage in Spanje.

Na 6 jaar bij Quick Step snijdt Fabio Jakobsen een hoofdstuk aan bij de DSM-ploeg. "Ik zat er op mijn plek en had het er naar mijn zin, maar misschien zat ik er te comfortabel. Een frisse wind triggert me nu, merk ik."

Er was geen plek meer voor mij. Anders was ik graag gebleven. Fabio Jakobsen

Met de komst van Tim Merlier werd het drummen voor een plaats in de cockpit van Quick Step. "Er was geen plek meer voor mij", legt Jakobsen uit. "Anders was ik graag gebleven."

"Het is jammer, maar ik ga helemaal niet weg met verdriet of ruzie", verzekert hij. "Ik ben de Wolfpack heel dankbaar dat ik er heb mogen rijden." "Maar goed, DSM was een andere optie en misschien blijkt het over enkele jaren wel een betere te zijn."

"Misschien was ik sowieso wel overgestapt", zegt Jakobsen. "Bij Quick Step draait het in de Tour nu om Remco (Evenepoel, red), dat vind ik ook logisch."

"Ik zal nog verliezen van Philipsen, maar hij ook van mij"

Bij DSM-Firmenich Post NL is de Ronde van Frankrijk wel een optie voor Fabio Jakobsen. "De ploeg is heel gefocust op de sprint", merkt hij. "We hebben een speciale sprintafdeling die samen traint en samen overlegt."

In het verleden scoorde de ploeg met Marcel Kittel en John Degenkolb. "Als junior keek ik naar de Tour met Marcel Kittel. Zijn voormalige ploegmaat Roy Curvers heeft nu de leiding over onze sprintploeg."

"Ze hebben hier sprinterfgoed en daar zetten ze vol op in", merkt Jakobsen, die wil scoren in de grote rondes. "Ik mik op ritzeges in de Giro en de Tour." "Vorig jaar was ik best goed, maar om veel te winnen moet je super zijn. Kijk naar Jasper Philipsen."

Kan hij de groene trui verslaan? "Zeker", grijnst Jakobsen. "Jawel, hoor."

"Ik zal nog wel eens van hem verliezen, maar hij ook van mij. Dat is topsport."

"Jasper is de te kloppen man, we gaan hem het vuur aan de schenen leggen", belooft de Nederlander.