Leo De Vos (84) zwaait na 56 jaar af als dé stem van de paardensport op Sporza Radio

Met de jumping in Mechelen heeft Leo De Vos (84) zijn laatste Wereldbeker becommentarieerd op Sporza Radio. Na 56 jaar zwaait dé stem van de paardensport af. "Het is heel mooi geweest", vertelt hij.

Hij heeft er naar eigen zeggen "een tijdje" over moeten nadenken, maar na 56 jaar neemt Leo De Vos afscheid van Sporza Radio.

"Het is heel mooi geweest", vertelt de radiocommentator over zijn lange staat van dienst. "Ik heb het heel graag gedaan, maar nu is het goed geweest."

Wie Leo De Vos zegt, zegt paardensport. Maar zijn carrière als sportcommentator begon wel in de voetbalwereld. In 1968 mocht hij zijn debuut maken als verslaggever van de derby tussen Beerschot en Antwerp.

"Ik was gebeten door sport, maar vooral door radio", zegt hij. "We keken toen echt naar de radio. Het was een stille droom om zelf in dat doosje te mogen kruipen. In 1968 mocht ik als invaller een verslag doen tijdens de rust en op het einde van de wedstrijd."

Maar wat Leo De Vos het liefste deed, was naar de paardensport kijken. "Omdat ik zelf paarden heb gehad, viel men op de redactie altijd terug op mij als er paarden in de buurt kwamen."

"Voor mij ging het ook altijd om de paarden, minder om de ruiters. De paarden zijn de hoofdacteurs, zij zijn de atleten. Ik heb er enorm veel respect voor hoe zij over die monumentale hindernissen springen."

Uit een carrière van 56 jaar één favoriet moment kiezen is een wel heel moeilijke opdracht. Leo De Vos denkt spontaan aan de Spelen in Tokio, waar de Belgen brons pakten.

"Maar ik heb veel mooie momenten gekend. Een barrage becommentariëren, is zoals strafschoppen in een Champions League-finale becommentariëren. Het was een eer", besluit hij.