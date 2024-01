De gevreesde exodus bij Belgische topclubs: deze namen vertrekken binnenkort naar de Afrika Cup en Asian Cup

Vanaf 12 januari gaat de Asian Cup van start, een dag later trapt gastland Ivoorkust de Afrika Cup op gang voor een maand internationaal voetbal. Dat betekent een groot gemis voor sommige Belgische eersteklassers zoals Gent, Union en Genk, die sterkhouders moeten missen. Een overzicht.

Tarik Tissoudali kreeg een plekje in de selectie van Marokko. De spits van de Buffalo's - goed voor 9 goals in de competitie - neemt samen met Nurio Fortuna het vliegtuig richting Afrika Cup. Die laatste vertegenwoordigt Angola.

Tarik Tissoudali is geselecteerd bij Marokko.

Bij het gastland is Lazare Amani opgenomen in de selectie. Union moet ook defensieve sterkhouder Koki Machida (Japan) missen de komende weken.

Heel wat verdedigers in de Jupiler Pro League halen opgelucht adem. Met Mohamed Amoura kiest Algerije om een wervelwind naar Ivoorkust te sturen. Met 13 goals in 15 wedstrijden geen onlogische keuze.

Union kan even niet rekenen op wervelwind Amoura.

Linksachter Joris Kayembe gaat aan de slag bij DR Congo. De Genkies zien met Alieu Fadera een vierde speler naar de Afrika Cup trekken. De aanvaller - betrokken bij 5 goals in de JPL - vertegenwoordigt Gambia.

Dat de selectie van Bilal El Khannous bij Marokko onafwendbaar was, wist Wouter Vrancken ook wel. Alleen moeten de Limburgers naast hun spil ook stoomtrein Joseph Paintsil even lenen aan Ghana.

Niet alleen in Gent, ook bij KRC Genk houden ze hun hart vast.

Geen Paintsil en El Khannous ter beschikking in Limburg.

Met 15 basisplekken in de competitie, mag Raphael Onyedika gerust een basispion genoemd worden bij Club Brugge. Dat heeft de bondscoach van Nigeria ook opgemerkt.

Ronny Deila kan in januari ook geen beroep doen op de ervaring van Denis Odoi. De 35-jarige moet achterin bij Ghana voor stabiliteit zorgen, want daar is de spoeling door blessures plots erg dun.