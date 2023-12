Aston Villa mengt zich tijdens kerstperiode helemaal in titelstrijd: "Emery is godsgeschenk voor Tielemans"

In de kerstperiode is het Engelse voetbal nooit ver weg. De hele Premier League verlekkert zich nu al op "boxing day". Zeker dit jaar, nu de titelstrijd spanning belooft met drie topploegen én een outsider. Filip Joos en Tim Wielandt maken een tussentijdse balans op in Sporza Daily.

"Heb ik al een beetje kunnen genieten? Zeer veel! Ik heb me al kostelijk geamuseerd."

Aan Filip Joos moet je niet twijfelen bij de vraag of hij fan is van het huidige seizoen in de Premier League. De intensiteit en spektakelwaarde liggen enorm hoog.

En ook dat een kleinere ploeg zijn eerste stapjes zet in sprookjesland, zorgt voor een schitterend verhaal. "Ja, Aston Villa is fantastisch aan het voetballen en heeft een ijzersterke thuisreputatie", deelt de commentator.

"Het is de enige ploeg die op eigen veld alle punten heeft gepakt. Ze klopten in een week Manchester City en Arsenal. Dat was hemels om naar te kijken. Er zit heel veel in dat team en sinds Unai Emery er is, komt er ook heel wat uit."

"En je kan niet anders dan van die sfeer houden. Een duik in het verleden, is het."