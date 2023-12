Er vloeiden zelfs tranen in de tribune: "masterclass" tegen City zet Tielemans en trainer opnieuw op de kaart

22 schoten voor, amper 2 tegen. Jawel, het is een statistiek uit een Manchester City-match. Maar deze keer was het zijn tegenstander Aston Villa dat die cijfers liet optekenen. Met een referentiewedstrijd tegen de landskampioen - en een bijkomende 3e plaats - haalt trainer Unai Emery zijn grote gelijk in de Premier League. En dat is ook goed nieuws voor de Rode Duivels.

Toen ik na affluiten - via een krakkemikkig trapje - naar beneden klom uit mijn commentaarcabine, stond er voor mij een man te huilen. Een Aston Villa-supporter van pakweg 60 jaar oud. Die kon niet geloven wat hij net had gezien. Sorry, maar dat was kippenvel. Het beeld viel gisterenavond te beurt op het netvlies van Filip Joos, die net de 1-0-overwinning van Aston Villa tegen Manchester City van commentaar had voorzien. "Een van de meest begeesterende en zinderende wedstrijden die ik het afgelopen half jaar heb gezien. Een pure propagandawedstrijd voor wat de Premier League kan zijn. En dat ondanks 'maar' een 1-0-score ..."

Emery heeft Guardiola terug naar de tekentafel gestuurd, weet je. Filip Joos

Op zich is een overwinning tegen City - zeker de laatste weken - geen unicum meer, maar een masterclass neerzetten tegen Pep Guardiola en de zijnen? That's another cook.

Vraag dat maar aan de auteur van bovenstaande verbastering en alle andere grootheden uit de trainerswereld, die de voorbije jaren hun tanden massaal hebben stuk gebeten op de recente Treblewinnaars. Maar waar velen in faalden, is Villa-trainer Unai Emery gisteren toch gelukt. Een tekenende statistiek: Villa liet 22 doelpogingen optekenen en gaf er zelf maar twee weg. In de 281 Premier League-wedstrijden van Pep Guardiola kreeg zijn ploeg nog nooit zo veel schoten tegen en creëerde het zelf ook nog nooit zo weinig echte kansen.

Aston Villa leek City gisteren wel in zijn eigen spelletje verslagen te hebben.

"Neen neen, de twee zijn niet te vergelijken", verduidelijkte Joos. "Villa durft net zoals de Citizens ook te voetballen, maar kiest veel meer - rechttoe rechtaan - voor de aanval. De ploegen van Guardiola winnen vaak met bedwelmend balbezit, Villa greep City gisteren gewoon meteen naar de keel."

Getuige: de thuisploeg veroverde tot 13 keer toe de bal op de helft van City. En jawel, ook dat is Guardiola in Manchester nog nooit overkomen.

"Ik zal wel overdrijven, maar ik had het gevoel dat Guardiola - toen ik hem bezig zag op de persconferentie - wel blij was met deze nieuwe uitdaging. Emery heeft hem terug naar de tekentafel gestuurd, weet je."

Grote gelijk van Emery

Het kabinetstukje van Villa gisteren, was vooral dus ook de pièce de resistance van zijn trainer, Unai Emery. De 52-jarige coach staat vooral bekend om zijn Europa League-overwinningen met Sevilla (2014, 2015 en 2016) en Villarreal (2021) in zijn thuisland. Een prestatie die in Engeland overschaduwd werd door een 'mislukte passage' bij Arsenal in 2018-2019, toen hij The Gunners niet uit Arsène Wenger zijn impasse kon helpen.

Emery als coach van Arsenal.

Maar van dat perceptieprobleem is dus geen sprake meer. Ver weg van het comfort van zijn Spaanse zon, doet Emery nu ook het grauwere Birmingham ontdooien.

"Hij heeft de club weer wakker gekust. Je merkte dat aan alles in het stadion: de sfeer was fantastisch. In het Villa Park zitten ook geen toeristen die een theaterticket hebben gekocht, hé. Neen, het is de lokale bevolking die daar opnieuw de tijd van zijn leven heeft." Je zou voor minder: met de veertiende opeenvolgende thuisoverwinning sprong Villa gisteren symbolisch over City naar de derde plaats in de Premier League.

In steenkolenengels probeerde Emery zijn triomf - en vooral ook zichzelf - gisteren op de persconferentie nog te minimaliseren. Maar de Spaanse gentleman ontsnapte vandaag niet aan een lofgang in de Engelse pers, die hem enkele jaren geleden nog uit het land wimpelde als een zoveelste mislukte trainer 'in de grootste competitie ter wereld'. Hij werd toen geportretteerd als een té maniakale meester-tacticus, maar is op papier nu plots ook een zeer menselijke motivator geworden. Vergis u niet: een geluid dat al veel langer uit zijn kleedkamers weerklinkt. "Enkel de groten kunnen die twee werelden nu eenmaal combineren", vertelt Joos. "Ik heb het idee dat hij enerzijds kan ontploffen wanneer je twee meter uit positie loopt, maar anderzijds ook veel begrip zal tonen als je hem eerlijk vertelt dat je die dag misschien iets minder zal presteren, omdat je kinderen je 's nachts wakker hebben gehouden."

Terugkeer Tielemans

Er is momenteel maar één iemand waar we die these in het Nederlands aan kunnen voorleggen: Youri Tielemans.

De Belgische international werd deze zomer door Emery naar Birmingham gehaald, maar de Spaanse coach posteerde onze landgenoot de eerste weken wel steevast op de bank.

"Ach ja, het is ergens logisch dat hij niet speelde in het begin. Zeker omdat Emery een trainer is die iemand op de juiste manier volledig wil inpassen in zijn ploeg. Het zou voor hem bijna een affront zijn mocht het meteen lukken, dan zou zijn systeem te gemakkelijk zijn." Lees onder de foto voort.