Mangala en Origi krijgen Espirito Santo als nieuwe coach bij Nottingham Forest

Steve Cooper flirtte vorig seizoen al nadrukkelijk met een ontslag, ondanks dat hij de club terug naar de Premier League had geleid.



Maar Cooper bleef het vertrouwen krijgen en dat betaalde zich uit. Uiteindelijk wist Nottingham Forest zich toch nog te redden.



Ook dit seizoen is het voor de club van onder meer Orel Mangala en Divock Origi weer knokken tegen de degradatie, al is de situatie verre van hopeloos. Nottingham bevindt zich momenteel op de 17e plaats, 5 punten boven de streep. Het verloor wel 5 van zijn laatste 6 matchen.



En dus kreeg Welshman Cooper gisteren de bons. Wellicht omdat de club een opportuniteit rook: Nuno Espirito Santo, ex-coach van onder meer Wolverhampton en Tottenham, is na zijn ontslag bij Al-Ittihad op de markt gekomen.



De Portugees won vorig seizoen de titel in Saudi-Arabië, maar werd na een minder periode ontslagen. De oud-keeper van Deportivo en Porto was onder meer ook al aan de slag bij Porto en Valencia.