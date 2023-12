Geen Fem van Empel in Namen: "Na valpartij, verkoudheid en inspanningen in Herentals"

Fem van Empel komt zondag niet aan de start in de wereldbekercross van Namen. De Nederlandse, zaterdag nog de sterkste in Herentals, bouwt extra rust in.

Fem van Empel reed zaterdag haar 10e veldrit van het seizoen en won ook voor de 10e keer. Schijnbaar geen vuiltje aan de lucht dus voor de 21-jarige Nederlandse, maar toch past ze voor de wereldbekercross van zondag in Namen.

"Na haar valpartij en verkoudheid eerder deze week en de inspanningen van vandaag in Herentals is besloten dat Van Empel morgen niet zal rijden en zich focust op het vervolg van haar crossseizoen", luidde het bij haar team Jumbo-Visma na de X²O-cross in Herentals.

Geen Van Empel dus in Namen, maar enkele andere kleppers zijn er morgen wel weer bij. Het Nederlandse triumviraat Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado en Shirin van Anrooij nam vandaag en snipperdag en komt morgen wel in actie in de 8e wereldbekercross van het seizoen.