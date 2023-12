De balans na de Europese groepsfase: hoeveel verdienden onze clubs al? En hoe staat het met de coëfficiënt?

Coëfficiënt: uitstekend op koers

Een evenaring of zelfs een verbetering in vergelijking met vorig jaar zal moeilijk zijn (71 punten, 14.200), maar de recente prestaties van de Belgische clubs in Europa zorgen er wel voor dat ons land op de zevende plaats in het landenklassement - op basis waarvan er Europese tickets worden uitgedeeld - blijft staan.

Vorig jaar ademden landen als Turkije en Schotland nog in onze nek, maar momenteel staat België met een mooie buffer op zijn veilige achtste plek.