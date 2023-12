Wie kunnen Union en KAA Gent treffen in de play-offs? Deze teams stoten door in de Conference en Europa League

Het doek is gevallen over de poulefases in de Europa League en de Conference League. Voor Racing Genk zit het Europese avontuur erop, voor Club Brugge, KAA Gent en Union wacht een Europese lente in de Conference League. Wanneer is de loting? Hoe zien de potten eruit? En welke club komt wanneer in actie? Ontdek het hier.

Conference League: nummers 2 tegen Europa League-afvaller

Bij de loting voor de play-offs in de Conference League gaan komende maandag 16 clubs in de trommel, verdeeld over 2 potten. Daarbij ook 2 Belgische clubs: KAA Gent en Union. De nummers 2 uit de Conference League-poules, met dus ook KAA Gent, zijn reekshoofd bij de loting. Zij treffen in de play-offs een club die 3e werd in de Europa League, zoals bijvoorbeeld Union. Clubs uit hetzelfde land kunnen elkaar niet treffen in deze fase van de competitie. Een Europees duel tussen KAA Gent en Union is (voorlopig) dus uitgesloten. De loting is maandag om 14 uur, de wedstrijden worden gespeeld op 15 en 22 februari.

de 16 clubs voor de play-offs reekshoofden niet-reekshoofden Slovan Bratislava (Svk) Olympiakos (Gri) KAA Gent (Ajax) Dinamo Zagreb (Kro) Betis (Spa) Bodø/Glimt (Noo) Sturm Graz (Oos) Legia Warschau (Pol) Union Ferencvaros (Hon) Maccabi Haifa (Isr) Frankfurt (Dui) Servette (Zwi) Loedogorets (Bul) Molde (Noo)

Club Brugge en andere groepswinaars al zeker van 1/8e finales

De 8 groepswinnaars van de poulefase in de Conference League zijn rechtstreeks geplaatst voor de 1/8e finales. Daarbij dus ook Club Brugge. De loting voor die 1/8e finales vindt plaats op 23 februari, de wedstrijden zijn op 7 en 14 maart.



de 8 groepswinnaars Rijsel (Fra) Maccabi Tel Aviv (Isr) Viktoria Plzen (Tsj) Club Brugge Aston Villa (Eng) Fiorentina (Ita) PAOK (Gri) Fenerbahçe (Tur)

Europa League: nummers 2 tegen Champions League-afvaller

Bij de loting voor de play-offs in de Europa League gaan komende maandag 16 clubs in de trommel, verdeeld over 2 potten. Door de uitschakeling van Union zijn er geen Belgische teams meer actief in de Europa League. De nummers 2 uit de Europa League-poules zijn reekshoofd bij de loting en treffen in de play-offs een club die 3e werd in de Champions League. Clubs uit hetzelfde land kunnen elkaar in deze fase van de competitie niet treffen. De loting is maandag om 13 uur, de wedstrijden worden gespeeld op 15 en 22 februari.

de 16 clubs voor de play-offs reekshoofden niet-reekshoofden Freiburg (Dui) Galatasaray (Tur) Marseille (Fra) Lens (Fra) Sparta Praag (Tsj) Braga (Por) Sporting (Por) Benfica (Por) Toulouse (Fra) Feyenoord (Ned) Rennes (Fra) Milan (Ita) AS Roma (Ita) Young Boys (Zwi) Qarabag (Aze) Sjachtar Donetsk (Oek)

Groepswinaars al zeker van 1/8e finales

De 8 groepswinnaars van de poulefase in de Europa League zijn rechtstreeks geplaatst voor de 1/8e finales. De loting vindt plaats op 23 februari, de wedstrijden zijn op 7 en 14 maart.