Clubicoon Paul Scholes over Manchester United-crisis: "Moeilijk te zeggen wie precies wie in de steek laat"

Manchester United is gisteravond roemloos uitgeschakeld in de Champions League, zelfs een ticketje voor de Europa League zat er niet meer in voor de Engelse grootmacht. "Het is niet goed genoeg", trapt voormalig United-middenvelder Paul Scholes een open deur in.

Met het verlies tegen Bayern en de Europese uitschakeling is de crisis bij Manchester United nu compleet. Voor veel fans is coach Erik ten Hag de gebeten hond, maar United-boegbeeld Paul Scholes is voorzichtiger in zijn kritiek. "Om eerlijk te zijn, vind ik het heel moeilijk te zeggen wie er hier precies wie in de steek laat", sprak Scholes bij TNT Sports. "Veel van deze spelers hebben nu al 2 à 3 coaches in de steek gelaten." Scholes zag onlangs in het verlies tegen Newcastle al wat onrustwekkende zaken. "Het was beangstigend om te zien hoe Ten Hag er niet in slaagde om zijn spelers te laten werken. Dat moet echt beter bij een club als Manchester United."

Je verwacht ook creativiteit van de buitenspelers, maar jongens als Antony en Garnacho zijn egoïstische spelers die alleen met zichzelf bezig zijn. Paul Scholes