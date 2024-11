Pep Guardiola minimaliseert belang kraker tegen Liverpool: "In november denk ik nog niet aan trofeeën"

Plots is Manchester City het winnen verleerd en uitgerekend nu brengen De Bruyne en co een bezoekje aan de machine Liverpool. Bij winst van de thuisploeg is het verschil tussen Liverpool en City liefst 11 punten. Toch doet Pep Guardiola er in de aanloop alles aan om de druk af te houden.

"Ze zijn heel erg stabiel", prees Guardiola zijn komende tegenstander. "In vergelijking met vorig seizoen valt hun positiespel iets meer op, maar die counter van onder Jürgen (Klopp) is er nog altijd. Elke stilstaande fase voor jou is een kans om te counteren voor hen."

Arne Slot noemt het zelf "een interessante periode om City te ontmoeten". "Er zijn heel wat vraagtekens rond hen, maar zelf stel ik mij geen vragen over hun kwaliteiten."

"Ze hebben nog altijd een van de beste trainers - zo niet de beste - ter wereld, ze hebben tal van topspelers en ze hebben een succescultuur binnen de club. Je mag hen dus nooit afschrijven."

"We bereiden ons voor op een match tegen een van de beste teams ter wereld. We zullen minstens even goed moeten zijn als tegen Real, misschien zelfs beter."

Over de gevolgen voor de titelstrijd bij een nederlaag wil Guardiola zich niet uitspreken. "In april denk ik aan niets anders dan trofeeën, maar nu zijn we eind november. Er zijn nog zoveel maanden te spelen."

"Het resultaat van zondag zal niets veranderen aan ons vormpeil. We zullen 11 of 12 matchen na elkaar moeten winnen om te tonen dat we weer stabiel zijn. Dit is slechts één wedstrijd, dat verandert niets."