Nieuw dieptepunt voor Manchester United: gevallen Engelse glorie is Europees nu al uitgeteld

De reputatie van Manchester United blijft afbrokkelen. Na een nieuwe nederlaag tegen Bayern München is de gevallen Engelse topclub nú al helemaal uitgeteld in Europa. Een rouwstemming viel over Old Trafford. Wie kan er in godsnaam de vrije val stoppen?

Pijnlijk. Onvoorstelbaar. Beschamend.



Deze Champions League-campagne is een zoveelste bewijs geworden dat Manchester United steeds verder afglijdt van de gloriedagen.



Het is midden december en de Engelse topclub is Europees al uitgeteld, de Reds tuimelden zelfs naast het opvangnet van de Europa League. United eindigt op de laatste plaats in zijn groep met amper 4 punten, achter onder meer Kopenhagen en Galatasaray.

Zo'n Europese exit voor Nieuwjaar was al van 2005 geleden - toen in een poule met Villarreal, Benfica en Lille.

Nu reed de ploeg van Erik ten Hag een brokkenparcours tegen clubs waar het vroeger zelfs op halve kracht tegen won. Zo was er een thuisverlies tegen Galatasaray, de kwalijke ondergang in Kopenhagen en vervolgens een implosie in Turkije.