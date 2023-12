50.000 euro premie voor olympisch én paralympisch goud in Parijs

Het BOIC wil in Parijs nog beter doen dan 2 jaar geleden in Tokio. Toen scoorde Team Belgium 7 medailles en 26 top 8-plaatsen.

De premies voor de paralympische medaillewinnaars worden in Parijs gelijkgetrokken met die van de olympische medaillewinnaars. Ook de coaches zien hun vergoeding verhoogd van 10% naar 25% zoals voor hun olympische collega's.

Het Belgian Paralympic Committee (BPC) is verheugd. "Dankzij de steun van de Nationale Loterij kunnen we de medaillepremies gelijktrekken en zo een sterk signaal geven van gelijkwaardigheid tussen olympiërs en paralympiërs", reageert voorzitter Marc Vergauwen.

"Deze stap is een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van de paralympische beweging en zal onze atleten ongetwijfeld nog meer motiveren in hun strijd om de medailles in Parijs."