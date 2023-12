Succescoach Miron Muslic verlengt zijn contract bij Cercle Brugge: "De perfecte man voor deze jonge ploeg"

Miron Muslic streek in oktober 2021 neer in Jan Breydel. De Bosnische Oostenrijker was aanvankelijk assistent onder Dominik Thalhammer en nam in september 2022 het roer over na diens ontslag.

Muslic kneedde het team in geen tijd naar zijn hand en de positieve trend die zich vorig seizoen al ingezet had, wordt onder zijn bewind ook dit seizoen doorgetrokken.

Cercle kampeert op dit moment op de 6e plaats in de Jupiler Pro League, maar blijft ambitieus. "Unfinished business", klinkt het strijdvaardig in het bericht waarin de contractverlenging van Muslic aangekondigd wordt.