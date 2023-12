Recordhouder Ronnie O'Sullivan voor 30e Triple Crown-finale: "Ik wil nog wat carrières ruïneren"

"En daarom ga ik maar door", vertelde Ronnie O'Sullivan , die dinsdag 48 jaar wordt. "Als ik er nog voor kan zorgen dat Mark Selby (22 titels), Judd Trump (26), Ding Junhui (14) of Neil Robertson (23) net wat minder winnen, zou dat geweldig zijn." "Ik wil hun carrière nog een klein beetje ruïneren, zodat ze niet aan die van mij komen. Daar haal ik nog wel motivatie uit." O'Sullivan staat in zijn 9e UK-finale - hij verloor er maar eentje - tegenover de Chinees Ding Junhui, zelf drievoudig winnaar van het UK Championship. En hij heeft nog wel wat in de tank. "Ik heb deze week nog niet mijn beste snooker gespeeld, maar wedstrijden kunnen winnen als je niet goed speelt, is ook een belangrijk aspect van het spel. Dat wordt gauw vergeten."

"Gisteren was het wel oké, al was de dynamiek er nog niet, maar dat hoeft ook niet altijd. Het was wel heel wat degelijker dan de voorbije dagen. Gelukkig maar. Verliezen vind ik niet erg, maar zo slecht spelen is beschamend."



"Ik ga zonder druk naar de finale. Daarna ben ik wel aan rust toe - voorkomen is beter dan genezen - en dus pas ik wellicht voor het Scottish Open. Het exhibitietoernooi in Macau ga ik eind dit jaar wel spelen. Daar kijk ik naar uit."



O'Sullivan ligt al wel eens vaker in de clinch met de World Snooker-federatie, die de traditie voorstaat. "De organisatoren in China en Thailand zorgen ervoor dat de spelers in de watten gelegd worden."



"Mij maakt het niet hoeveel naam en faam een toernooi heeft, de condities moeten goed zijn en op dat vlak doet Azië het momenteel beter. Zolang ik het goed doe in de grote toernooien, kan ik het mij ook veroorloven om er andere over te slaan."