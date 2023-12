De nederlaag te veel: Jonas De Roeck ontslagen bij Westerlo

Van de clubs die sinds de competitiestart onderin kampeerden, gunde Westerlo zijn trainer Jonas Roeck het meeste krediet.

Na de match van gisteren nam het bestuur van Westerlo evenwel de beslissing om afscheid te nemen van trainer Jonas De Roeck. Ook T2 Mo Messoudi verlaat de club.

"De goede lijn van de voorbije seizoen kon ondanks een sterke en gedreven wil dit jaar jammer genoeg niet verdergezet worden", klinkt het in een communiqué.

"Daarom besloot de club na een constructief overlegmoment om de samenwerking stop te zetten. KVC Westerlo gaat nu op zoek naar een nieuwe hoofdcoach om de draad weer op te pikken richting het uitgestippelde traject waar de club zowel op infrastructuur als sportief vlak de voorbije jaren was ingeslagen."

De Roeck was sinds mei 2021 aan de slag bij Westerlo, dat toen in tweede klasse vertoefde. Met uitstekend voetbal gidste de coach de Kemphanen meteen naar de Jupiler Pro League.



Ook daar presenteerde Westerlo zich als een revelatie en eindigde het op een knappe 7e plek in de reguliere competitie. Die lijn konden De Roeck en co nu niet doortrekken.

De club hoopt dat een nieuwe trainer straks voor een shockeffect zorgt.