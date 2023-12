Anderlecht maakt Westerlo ijskoud af en blijft druk zetten op leider Union

Anderlecht heeft de 16e speeldag geopend met een overwinning in Westerlo. Paars-wit kwam nauwelijks in de problemen bij de staartploeg, al wrong het wel heel wat kansen de nek om. In het klassement staan de Brusselaars stevig tweede.

Westerlo - Anderlecht in een notendop:

Kansen aan beide kanten voor rust, maar Anderlecht scoort als enige

Al na nog geen 10 minuten had Raman al kunnen scoren, hij stuitte van dichtbij op Bolat. Maar vooral de herneming van Anders Dreyer moest beter: de Deen knalde wild over het lege doel.

Delaney en Dolberg zorgen voor de verlossing

Het anders zo efficiënte Anderlecht liet ook na de rust heel wat kansen op de 0-2 liggen.

De lat stond in de weg voor Kasper Dolberg, Raman zette op een minuut tijd 2 grote kansen naast. Zijn wedstrijd zat er dan ook op, Yari Verschaeren maakte zijn comeback na 8 maanden afwezigheid.

Het nummer 10 stond nog maar net op het veld toen Delaney voor de geruststellende 0-2 zorgde na een prima actie van Sardella.

Dolberg dikte na een avondwandeling door de defensie van de thuisploeg de score nog aan tot 0-3, de definitieve doodsteek voor Westerlo.

De eerredder van Bos, die een slapende Patris overtrof, was nog slechts een voetnoot in een wedstrijd die een dominant Anderlecht al even beslist had.

Zo verstevigen de Brusselaars hun tweede plaats in het klassement en naderen ze zelfs tot op een puntje van Union. Westerlo blijft hangen op de voorlaatste plaats met amper 11 punten.