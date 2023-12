Yari Verschaeren keert terug na 8 maanden afwezigheid: "Het werd tijd, ik voelde me supergoed"

De Ket is back. Een gescheurde kruisband hield Yari Verschaeren meer dan 8 maanden van het veld, maar na een voorspoedig herstelproces is het Anderlecht-talent vroeger dan verwacht weer beschikbaar. Te beginnen met een invalbeurt van een halfuurtje in Westerlo (1-3): "Ik was echt gedreven om erin te komen vandaag."