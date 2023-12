Cynthia Bolingo ziet sterk seizoen bekroond met Gouden Spike, Bashir Abdi wint bij mannen

Voor het eerst sinds lang was Nafi Thiam niet de uitgesproken favoriete voor een tiende Gouden Spike op een rij.

De olympische kampioene pakte wel voor de derde keer de Europese titel in zaal op de vijfkamp mét een wereldrecord, maar paste vervolgens wel voor het WK in Boedapest.

Op dat WK was Cynthia Bolingo de grote uitblinkster. Ze werd er 5e in de finale op de 400 meter en dook als eerste Belgische ooit onder de 50 seconden met een tijd van 49"96. Dat levert haar nu haar eerste Gouden Spike op. In de uitslag werd ze verkozen boven Thiam en Noor Vidts.

Bij de mannen maakte Bashir Abdi zijn favorietenrol waar. Ook hij sloeg het WK over, maar won wel de marathon van Rotterdam en werd 3e in de marathon van Chicago. Hij haalde het voor Julien Watrin, die zilver won op het EK indoor op de 400m, en Ben Broeders, die zevende was in het polsstokspringen op het WK.

De Belgian Cheetahs werden verkozen tot ploeg van het jaar. De 4x400m-ploeg bij de vrouwen werd 5e in de WK-finale en kreeg daarom de voorkeur op de Belgian Tornados, die de Europese titel indoor pakten.