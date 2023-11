Bayern München en Manuel Neuer (37) zijn nog niet op elkaar uitgekeken

Manuel Neuer voetbalt sinds de zomer van 2011 voor FC Bayern München en is een onvervalst boegbeeld in Beieren. Hij veroverde met de Rekordmeister een karrenvracht aan prijzen, waarbij de zogenaamde Treble (Champions League, Bundesliga en DFB-Pokal) in 2013 en 2020.

De doelman stond dit jaar evenwel meer dan tien maanden aan de kant nadat hij in december vorig jaar bij een skiongeval zijn been had gebroken. Een maand geleden vierde hij zijn comeback.

Ondanks zijn vele voetbaljaren op de teller brandt het vuur bij Neuer nog steeds en hij droomt van het EK van volgend jaar in eigen land met de nationale ploeg.

Bij Bayern werd zijn afwezigheid eerst opgevangen door de intussen naar Inter vertrokken Yann Sommer. Nadien nam reservedoelman Sven Ulreich plaats onder de lat. En ook Ulreich blijft Bayern dus trouw.

"Ik ben blij dat ik nog een jaar bij Bayern blijf", reageert Neuer in een mededeling van de club. "Na mijn lange blessure ben ik weer helemaal terug. Ik geniet er echt van om met dit team op het veld te staan."

"Ik ben ervan overtuigd dat we samen met de fans onze grote doelen in de komende jaren kunnen bereiken - en daar hoort natuurlijk ook de Champions League-finale van 2025 in München bij. Dat Sven aan mijn zijde zal blijven staan, maakt het alleen maar mooier."