Alfred Schreuder vindt elders in de Verenigde Arabische Emiraten onderdak

Begin deze maand zag Alfred Schreuder zijn avontuur bij Al Ain na 6 maanden beëindigd. Hij won nochtans op het veld, maar de club uit het emiraat Abu Dhabi hekelde de samenhang binnen de technische staf.



Al Nasr is het nieuwe onderkomen van de 51-jarige Nederlander. De club uit het emiraat Dubai staat in de middenmoot op de 9e plaats. Het won 2 van zijn 8 eerste competitieduels.



Schreuder werd begin dit jaar ontslagen bij Ajax vanwege de tegenvallende resultaten. Hij was eerder hoofdtrainer bij FC Twente, Hoffenheim en Club Brugge. De Nederlander coachte blauw-zwart vorig jaar vanaf januari (als opvolger van Philippe Clement) tot juni en werd met de Bruggelingen kampioen.