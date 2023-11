Hernan Crespo is de verwachte opvolger van Alfred Schreuder bij Al- Ain

Alfred Schreuder was 6 maanden aan de slag bij Al-Ain. Ondanks 13 zeges in 15 competitiewedstrijden kreeg hij vorige week woensdag daags na een zege in de Aziatische Champions League zijn C4. De club haalde een gebrek aan samenhang tussen Schreuder en de rest van de technische staf aan.



Diezelfde dag nog bereikte Al-Ain een voorakkoord met Crespo, de ex-spits van Chelsea, Milan en Inter. En die mondde gisteravond uit in een definitief akkoord.



Als trainer was Crespo actief bij de Italiaanse club Modena, de Argentijnse teams Banfield en Defensa y Justicia, de Braziliaanse ploeg São Paulo en de Qatarese formatie Al-Duhail.



Schreuder loodste Club Brugge in 2022 naar zijn voorlopig laatste titel, na zijn vertrek in Brugge volgde een tegenvallende passage bij Ajax.