Van Bommel en Alderweireld hekelen kunstgrasveld van STVV: "Alsof je bal over beton laat glijden"

"Of het veld daar een grote rol in speelde? Sowieso. Ik denk dat iedereen die van voetbal houdt, dit haat, al is "haat" misschien wat overdreven."

Ook Mark van Bommel was na de wedstrijd scherp en verweet zijn spelers vooral in de eerste helft een teveel aan technische onvolmaaktheden.

Het was alweer even geleden, maar na de wedstrijd van STVV tegen Antwerp (1-1) was het kunstgrasveld op Stayen opnieuw voer voor discussie.

Dit is geen kunstgras, dit is oud hockeykunstgras.

Voor Van Bommel ging het ook verder dan het concept van kunstgras alleen.

"Dit is geen kunstgras, dit is een oud hockeyveld", klonk het scherp "Het veld is gewoon keihard, je hoort het ook, alsof je een bal over beton laat glijden."



"Als je kunstgras hebt, dan moet je ook echt goed kunstgras hebben, maar dan nog ben ik er geen fan van. In de hoogste divisie moet je gewoon op gras spelen. Het is niet omdat we hier nu twee punten verloren hebben, vorig jaar wonnen we hier. En toen zei ik exact hetzelfde", sloot hij af.