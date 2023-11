Vincent Kompany over penibele situatie van Burnley: "We zitten in overlevingsmodus"

Het hoeft niet te verbazen dat Burnley met zijn 4 puntjes het rijtjes sluit in de Premier League. De club kreeg vorige week wel gezelschap van Everton, dat door een straf 10 punten moest inleveren.

"Daar ben ik niet mee bezig", vertelt Vincent Kompany over Everton. "Ik wil geen aandacht besteden aan zaken waar ik geen controle over heb. We focussen op onze eigen resultaten. Het heeft geen zin om naar andere teams te kijken."

"Ik heb hier een taak die te belangrijk is om afgeleid te raken. We willen de resultaten omkeren. We zitten in een overlevingsmodus en dan ga je terug naar de essentie. Mijn absolute prioriteit is om Burnley in deze competitie te houden."