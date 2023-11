Marathonetappe van 48 uur en voorlopig 21 Belgen: de nieuwe Dakar Rally voorgesteld

Maandagmiddag werd de 46e Dakar-rally voorgesteld, de vijfde die in Saudi-Arabië zal worden gereden. De moeder aller rallyraids start op 5 januari in AIUla om na 7891 km, waarvan 4727 competitieve kilometers, op 19 januari aan de Rode Zee in Yanbu te eindigen.

Nieuwigheid komend jaar is een rit van 48 uur die in de woestijn van het Empty Quarter gereden zal worden. De deelnemers zullen 584 km tegen de tijd moeten afleggen en er is geen bivak. Er worden wel aangewezen kampeerplaatsen voorzien, verspreid over de woestijn.

In totaal zijn er 778 deelnemers ingeschreven, verdeeld over 354 voertuigen.

Bij de motoren zijn er 137 deelnemers. Onder hen maar liefst vier Belgen: Jérôme Martiny (Husqvarna), Joris Van Dyck (Husqvarna), Gwen Backx (Husqvarna) en Pierre Saeys (Husqvarna).