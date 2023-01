Leider stapt uit Dakar-rally na dodelijke botsing met amateurfotograaf: "We hadden hem echt niet gezien"

Ales Loprais was zich gisteren van geen kwaad bewust. Tot hij na de rit op de hoogte werd gebracht door de organisatie. Loprais had de 69-jarige toeschouwer geraakt met zijn vrachtwagen. Die overleed op weg naar het ziekenhuis na een hartstilstand.

De organisatie van de Dakar-rally laat weten dat Loprais ondersteboven is door de dood van de man.

Op zijn Facebookpagina vertelt de vrachtwagenchauffeur dat hij de Italiaan niet opgemerkt had in de woestijn van Saudi-Arabië. De man was foto's aan het nemen, uit het zicht van Loprais.

"Dat is ook te zien op beelden vanuit onze truck, maar dat verandert niks aan de zaak", zucht de Tsjech.

"Hij stond achter een duin, we hadden hem echt niet gezien. Het spijt me ontzettend. Dit zal ik me mijn hele leven herinneren."