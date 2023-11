Tim Merlier schrijft de strandrace in De Panne op zijn naam, Tim Declercq wordt 3e

Tim Merlier vocht een spannende strijd uit met Daan van Sintmaartensdijk, de winnaar in 2021. Bij de laatste passage over het strand sprak Merlier zijn crosservaring aan om de Nederlander voor te blijven. In de achtergrond bolde "El Traktor" Tim Declercq naar de derde plaats.

Bij de vrouwen boekte voormalig Ronde van Vlaanderen-winnares Grace Verbeke al haar 7e overwinning in De Panne. Laurane Meyers en Valerie Demey legden haar het vuur aan de schenen, maar moesten tevreden zijn met de 2e en 3e plaats.