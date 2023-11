Mark Cavendish zakte op de valreep af naar Gent: "Ik heb mijn zoontje omgekocht"

Zoontje Casper week geen seconde van de zijde van Mark Cavendish en had de hele avond pretoogjes. De 5-jarige spruit amuseerde zich kostelijk.

"De laatste keer dat ik hier reed en hij hier was, eindigde ik in een ziekenwagen", stak een goedlachse Cavendish van wal. In 2021 verdween de Brit uit de laatste ploegkoers op de slotdag na een zware val.

"Als kind ben ik zelf nooit naar hier gekomen, pas voor het eerst als koersende junior. Maar toen ik hier deelnam, is mijn gezin altijd meegekomen. Dat is geweldig."

"Kijk hoe Casper alles in zich opneemt en hier inspiratie uit haalt. Het is belangrijk om dit live te kunnen bekijken."

"Of ik het belangrijk vind als vader om dit met hem te delen? Hopelijk toon ik hem dat het te lastig is. "Blijf hier weg!" Neen, grapje!"