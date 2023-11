Henri Stambouli, die als assistent van Raymond Goethals de CL won, is overleden

Henri Stambouli werd in 1961 in Oran geboren, een Algerijnse stad die op dat moment nog net tot Frankrijk behoorde. Als speler was hij, net als zijn latere leermeester Raymond Goethals, een doelman, eerst bij Monaco en daarna bij Marseille.



Toen Stambouli in 1989 zijn spelerscarrière stopzette, werd hij eerst jeugdtrainer en later assistent-coach van de A-ploeg. In die hoedanigheid was hij de rechterhand van Goethals toen Marseille in 1993 zowel de Franse landstitel als de Champions League wist te winnen.



Kort daarna zou Stambouli het roer overnemen bij de Zuid-Franse club. Hij zorgde ervoor dat zijn club vanuit de 2e klasse - waar het was teruggezet na een omkoopschandaal - weer kon opklimmen naar de Ligue 1.

In 1998 werd hij bondscoach van Guinee, een eerste van vele opdrachten in Afrika. Grote successen bleven uit, een 4e plaats op de Afrika Cup met Mali niet te na gesproken.





Zijn zoon Benjamin Stambouli zou later in zijn voetsporen treden als profvoetballer. Hij speelde onder meer voor Tottenham, PSG en Schalke 04.



Henri Stambouli mocht uiteindelijk maar 62 jaar worden. Hij overleed in Dakar.