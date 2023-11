"Gevecht voor de eeuwigheid" komt er dan toch: Tyson Fury wil Usyk "aan diggelen slaan"

De winnaar van de bokskamp in februari volgend jaar mag zich het beste zwaargewicht noemen, want hij krijgt alle gordels in handen. De twee rivalen hebben nog nooit een partij verloren.

Usyk is wereldkampioen van de federaties IBF, WBA en WBO. De 36-jarige Oekraïner was eind augustus nog te sterk voor de Brit Daniel Dubois.

De 35-jarige Fury verdedigde in december vorig jaar met succes zijn wereldtitel bij de zwaargewichten (WBC). In Londen klopte de Brit zijn landgenoot Derek Chisora.

Fury: "Ik ga je aan diggelen slaan"

"Nooit kan je van me winnen. Als je me in je dromen verslaat, kan je maar beter wakker worden om je te excuseren. De volgende acht weken ga je aan me denken als je 's nachts slaapt. Ik ga je gezicht nog lelijker maken."

Op een eerste persconferentie in Londen won Tyson Fury alvast de titel voor de grootste mond. "The Gypsy King" stal de show met enkele verbale stoten naar zijn tegenstander.

Als je me in je dromen verslaat, kan je maar beter wakken worden om je te excuseren.

Toch toonde Fury ook respect voor Usyk. "We zijn allebei nog ongeslagen. Hij is een kampioen, ik ben een kampioen. Het wordt een gevecht voor de eeuwigheid. We zijn allebei uitverkoren en maar een van ons kan de winnaar zijn. Ik word de onbetwiste kampioen. Meer dan dat, ik wil de geschiedenis ingaan als de beste bokser van dit tijdperk."



"Om dat te doen, moet ik deze kleine man verslaan en dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hij is een lastige en geslepen tegenstander. Maar ik zal hem breken. Usyk heeft veel vechtlust in zich, maar als je dan iemand tegenkomt die veel groter is dan jij en die vechtlust ook in zich heeft... Kort samengevat: you're f****d."



Met zijn 1,91m is Usyk niet zo klein, maar Fury is 2,06m en heeft een spanwijdte van 2,16m, tegen 1,98m voor Usyk. "Het lijkt wel David tegen Goliath", zei Usyk. "Ik laat liever mijn vuisten in de ring spreken. Ik weet dat Tyson graag en veel praat, zelf heb ik daar niet zo'n behoefte aan."



Aanvankelijk was er al voor 23 december een kamp tussen Fury en Usyk gepland, maar nadat Fury het eind oktober knap lastig had tegen MMA-vechter Francis Ngannou, volgde er uitstel.