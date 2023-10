Sportwereld reageert verbaasd op controversiële overwinning Tyson Fury: "Iedereen kende uitslag op voorhand"

Veel schoon volk had zich zaterdag verzameld rond de boksring in Riyad voor het gevecht tussen Tyson Fury en Francis Ngannou. Ondanks de knock down in ronde 3 slaagde Fury erin om zijn ongeslagen reeks voort te zetten. Bij een controversiële split decision van de jury was het de Gypsy King die mocht zegevieren. Tot verbazing van de vele aanwezige sportgrootheden en Ngannou zelf.

Niemand wou het gevecht van het jaar tussen bokskampioen Fury en de uitdagende MMA'er Ngannou missen. Mike Tyson, Oleksandr Usyk, Conor McGregor, Cristiano Ronaldo en zelfs rappers Eminem en Kanye West tekenden present. Het was duidelijk: de (boks)wereld keek met grote nieuwsgierigheid uit naar het duel, een overwinning van Fury leek een sinecure. De verbazing bij de aanwezigen was dan ook enorm toen Ngannou in ronde 3 Fury tegen het canvas mepte.

Bokskampioen Oleksandr Usyk geloofde zijn eigen ogen niet: "Dit was een verrassing. Misschien nam Fury Ngannou niet serieus?" Ook Cristiano Ronaldo dacht er het zijne van.

Fury stond vrij snel op zijn benen, maar had toch even tijd nodig om te bekomen. De bokskampioen slaagde erin het evenwicht grotendeels te herstellen. Een knock-out kwam er niet, de jury riep Fury uit tot winnaar. Francis Ngannou begreep niets van de beslissing van de jury: "Ik heb het gevecht gewonnen. Als Fury eerlijk is, geeft hij mij gelijk. Ik had dit scenario natuurlijk wel kunnen voorspellen als nieuweling in de sport."

De woorden "diefstal" en "corrupt" werden ondertussen trending op sociale media. "Dit stond zeker niet in het script”, stak winnaar Fury van wel. "Ngannou is een verdomd goede vechter: sterk, stevige punch en een veel betere bokser dan we allemaal hadden gedacht." "Ik heb veel respect voor hem. Dat was zo voor het gevecht en dat is nu nog steeds zo. Dit was één mijn lastigste gevechten uit de voorbije 10 jaren. Wat ik vind van de uitslag? Ik heb gewonnen, dat is wat telt." Ook Ngannous trainer en bokslegende Mike Tyson had zijn mening over de bizarre uitslag: "Ik vind ook dat Francis Ngannou deze kamp heeft gewonnen. Of Ngannou bestolen werd? Nee, dat niet, maar op voorhand kende iedereen de uitslag al."

Waarom is het resultaat zo controversieel?

"Is het de controversieelste beslissing in de geschiedenis van de gevechtssport? Dat denk ik niet", schudt vechtsportkenner Andries Beckers zijn hoofd. "Maar er was een jurylid die een wel erg groot voordeel toekende aan Tyson Fury, terwijl de anderen nipt Fury of Ngannou het voordeel gaven. Dan begint de miserie." "We leven in een tijd dat beelden de hele wereld rondgaan", gaat Beckers voort. "Je kan niet anders dan concluderen dat hét beeld van het gevecht dat is van Fury die neergaat." "Dat in combinatie met het niet al te beste imago van het boksen als het aankomt op beslissingen."

Fury beseft dat hij heel veel geluk had. Andries Beckers