Everton plots op degradatieplek na puntenaftrek voor financieel wanbeleid

Everton schreef de voorbije jaren steevast de boekhouding met een rode pen. Dat verlies overschrijdt de drempel die clubs uit de Premier League is opgelegd door hun eigen instantie.

Die rode cijfers kon de Premier League niet langer door de vingers zien. Het trekt 10 punten af, waardoor de club van Amadou Onana op de 19e plek belandt. Everton heeft nu evenveel punten als hekkensluiter Burnley, maar heeft een beter doelsaldo.

In een statement stelt Everton dat het "geschokt en teleurgesteld" is over de uitspraak van de commissie. "Het is een disproportionele en onjuiste sportieve sanctie", klinkt het.

Everton gaat wel in beroep, maar in tussentijd kampeert het dus op de voorlaatste plek in de Premier League. Het wacht ook de uitspraak af tegen Manchester City, want ook naar de landskampioen is een onderzoek ingesteld.